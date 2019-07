Con un crecimiento de 9% en las exportaciones de enero a mayo, el régimen de maquila va creciendo a pesar de las complejas situaciones financieras que se registran en el ámbito regional e internacional. A mayo se exportó por valor de US$ 297,4 millones, a diferencia de los US$ 272,5 del año pasado.

Según informes del Ministerio de Industria y Comercio (MIC), las principales zonas donde se instalan estas industrias son Alto Paraná, Central, Amambay, Cordillera, Ñeembucú, Caaguazú, Guairá, entre otros departamentos.

A su vez, menciona que el sector de autopartes lidera las exportaciones, representando en promedio un 48,2% del régimen, seguido por el sector de las confecciones y textiles con 25%, los plásticos con 11,1% y otros sectores más, en las estadísticas de mayo, pero es una constante de todos los meses.

Este crecimiento financiero va de la mano con lo mencionado hace unos meses a InfoNegocios por el titular del Consejo Nacional de las Industrias Maquiladoras de Exportación (CNIME), Ernesto Paredes, que anunció el crecimiento del 15% en el volumen del régimen de maquila, estimando cerca de US$ 800 millones en exportaciones, US$ 125 millones más que nuestro histórico de US$ 675 millones, registrado en 2018.

Arancel de Brasil

Teniendo en consideración que más del 90% de nuestros productos tiene como destino países del Mercosur, es fundamental que se mantengan las condiciones arancelarias pactadas y se negocien aquellas condiciones no estipuladas, de manera a no afectar el funcionamiento de las industrias, ni tampoco de desacelerar el crecimiento financiero de Paraguay, mencionó Martín Cuadro, de la Asociación de Industrias Autopartistas del Paraguay (AIAP).

Consultado sobre el arancel de 16% impuesto a su sector, Cuadro respondió que dicha situación se mantiene y que están haciendo todo lo posible para solucionar este impase que puede afectar a la generación de dinero, por una eventual pérdida de competitividad, y a la creación de nuevos puestos de trabajo.

“Como gremio apostamos a que esto tenga su cauce correspondiente y que se pueda resolver en las próximas horas o días, hay mucha fluidez con las autoridades nacionales, justamente porque ven lo fundamental que son las industrias para el desarrollo de Paraguay”.

Existen 17 empresas que se dedican a la fabricación de autopartes en Paraguay, pero son 5 empresas las que contemplan el 95% de las operaciones. Entre todas las firmas, se exportan anualmente US$ 300 millones, de lo cual 81% tiene como destino Brasil.

“No es un tema nuevo, es un tema que se viene mencionando desde hace bastante tiempo, porque Brasil en varias oportunidades quiso un acuerdo automotriz, pero debido a determinadas circunstancias, no se pudo concretar. Entonces ahora nos encontramos en esta situación, y debemos hacer todo lo que esté a nuestro alcance para solucionar el impase”.

A la fecha, estamos teniendo 10.200 colaboradores directos, y hace 20 días, una empresa autopartista indicó que con su apertura en el segundo semestre iba a requerir de 1.200 colaboradores más, detalló.

“La única solución que prevemos es que se vuelva al arancel cero” porque los otros países del bloque comercializan este tipo de productos con esa tasa”, declaró.

A su vez, el empresario Jorge Samaniego, presidente del Grupo Reimpex, señaló que las empresas de maquila son vitales para la generación de puestos de trabajo, por ese hecho las autoridades nacionales están haciendo todo lo posible para negociar. Porque si bien el ingreso de divisas es importante, esta ley hace foco en la creación de nuevas fuentes de trabajo.

También acotó que al establecer los acuerdos del Mercosur, se previó que dicha industria y la del azúcar, no entraran bajo acuerdos. Resaltando que en ese momento nuestro país no tenía fábricas de autopartes, tal como tiene ahora.

“Todos los productos automotrices de Paraguay no entran dentro del régimen arancelario, porque no están contemplados en el pacto automotriz”, tal como se estableció para todos los otros productos de maquila, como confecciones, cueros, plásticos, entre otros.

Brasil es un mercado de entre 2 a 3 millones de automóviles al año, mientras que Paraguay es un mercado de 100 mil automóviles al año. “El mercado paraguayo resulta muy atractivo para las empresas brasileñas, que ven con buenos ojos ingresar a nuestro mercado y liderarlo, pero para esto necesitan de un acuerdo automotriz”.

Este es un buen punto sobre el cual el gobierno nacional puede ir negociando, para que se restablezca el arancel cero, para mejorar la importación de vehículos usados y se establezcan beneficios para las industrias que fabrican vehículos de forma local, como su compañía, destacó.

Por último, resaltó que otro punto a favor es que mediante un decreto, se está permitiendo la importación de vehículos flex con arancel cero, entonces, si Brasil no cede por los motivos mencionados, este factor podría incidir.

Fuente: Infonegocios