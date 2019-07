El presidente del IPS, Armando Rodríguez se refirió a las acusaciones del doctor Edilberto Rivarola, presidente de la Asociación de Médicos del Instituto de Previsión Social quien había asegurado a la 1020 AM que existe una "rosca mafiosa" detrás de la administración de Rodríguez.

Sobre las acusaciones del doctor Edilberto Rivarola: “Paradójicamente el doctor Rivarola es uno de los que se va a mudar a un nuevo sitio. No está mal que reclame y diga lo que hace falta pero también es importante que se dé lugar a que se están haciendo mejoras y la falta de insumos y el mal estado de las máquinas no es solo de este periodo, no por ello yo no tengo la responsabilidad, tengo toda la responsabilidad de poner bien las cosas, pero esto viene del pasado, de hace muchos años atrás”, refirió.

“Tengo conocimiento que hay dos denuncias en la Fiscalía una es referida a la compra de tubos de anestesia y otra por la colocación de recursos en el Banco Bilbao Argentaria por el pago a jubilados. Además hay otra denuncia por la compra de un Hospital en Santa Rita que fue comprada a una persona física”.

“Siguen haciendo la investigación de todo el proceso de la contratación del servicio de seguridad que finalmente fue cancelado, IPS también empezó el sumario a las personas que trabajaron en eso, la auditoría interna está terminando el informe y en breve seguro llegará al consejo para tomar las debidas determinaciones”.