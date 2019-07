El presidente estadounidense ha invitado a Kim Darroch, a través de su cuenta de Twitter, a "hablar de su país" y a conversar con Theresa May acerca de su "fallida negociación" del Brexit

Donald Trump ha dado un nuevo significado al término “relación especial” que Gran Bretaña y Estados Unidos han tenido desde el final de la Segunda Guerra Mundial, al calificar en una cascada de tuits al embajador del Reino Unido en Washington, Kim Darroch, de “chiflado”, “estúpido”, y “tonto pomposo” que el Gobierno de Theresa May “coló” a EEUU.

El ‘hilo’ de mensajes de Trump en la red social empezaba con Darroch. A continuación, explicaba: “Yo le dije a Theresa May cómo hacer el acuerdo” para el Brexit, pero “ella hizo idioteces por su cuenta. ¡Un desastre!”. Y concluía con un: “¡Gracias, Señor Presidente!”, en el que el jefe del Estado y del Gobierno de EEUU se felicitaba a sí mismo. Justo hoy, un tribunal de apelaciones ha prohibido a Trump bloquear a sus críticos en Twitter, alegando que, en su calidad de cargo público, al hacerlo está limitando el derecho a la libertad de expresión.

La creativa entrada de Trump en el terreno de la diplomacia es la consecuencia de la filtración, al tabloide británico Daily Mail, de unos informes confidenciales que el embajador del Reino Unido en Washington, Kim Darroch, había enviado a su Gobierno. En esos documentos, Darroch -anti-Brexit, ex embajador en la UE y ex consejero de Seguridad Nacional del primer ministro conservador David Cameron, que precedió a May- califica a Trump de “inepto”, “inseguro”, “incompetente”, al frente de un “Gobierno excepcionalmente disfuncional”, en el que “hay navajazos”. Darroch también recomendaba a May que, cuando hablara con Trump, expusiera sus puntos de vista “de manera simple, directa, casi maleducada” para que éste la entendiera.

Si los ataques de Trump a Darroch podrían interpretarse malévolamente como la confirmación por la vía de los hechos de que el presidente de EEUU no anda sobrado de autoconfianza, la manera en la que el Gobierno de Londres se quiere disculpar por la filtración -que no por los mensajes- ante Washington parecen corroborar las tesis del diplomático acerca de la disfuncionalidad del Gobierno de Trump. Porque la persona ante la que Londres se va a disculpar no es el embajador estadounidense en EEUU, Woody Johnson (que no tiene experiencia en política exterior, ya que es el dueño del equipo de fútbol americano de los New York Jets, de Nueva York), ni el secretario de Estado, ni el propio presidente.

No. Quien va a recibir las disculpas es la hija de Donald Trump, Ivanka, con quien el ministro de Comercio británico, Liam Fox, tiene previsto reunirse hoy, acompañado de Darroch. La cuestión, sin embargo, es si la hija de Trump querrá ver al embajador británico.

De hecho, Darroch fue desinvitado el lunes a una cena organizada por el secretario del Tesoro, Steve Mnuchin, con el emir de Qatar, Tamim bin Hamad Al-Thani, a la que Donald Trump asistió. Aparentemente, el presidente estadounidense no puede ni siquiera estar en la misma sala que el embajador británico.

Los ataques de Trump a Darroch se han producido como parte de una cascada de ‘tuits’ en la que el presidente estadounidense daba cuenta de su sentido del Estado al atacar al Tribunal Supremo de Estados Unidos, al fiscal especial que investigó la ‘trama rusa’, Robert Mueller, y a la política comercial de India, otro aliado del máximo nivel de EEUU en el mundo.

HUNT RESPONDE A TRUMP

El Ministerio de Asuntos Exteriores británico se ha negado a disculparse ante Trump. Antes al contrario. Londres ha declarado que el pueblo británico espera que sus embajadores “ofrezcan a los ministros una evaluación honesta y realista de la situación política de los países en los que están destinados”. Los memorandos publicados por el Daily Mail estaban dirigidos, según el diario, “a un número extremadamente limitado de altos funcionarios en el Ministerio de Asuntos Exteriores y en la residencia del primer ministro”.

El ministro británico de Exteriores, Jeremy Hunt, ha salido en defensa de May y ha condenado este martes los comentarios de Trump, por “irrespetuosos y falsos”. En Twitter, respondiendo a Trump, añadió: “Los amigos de Donald Trump hablan con franqueza, entonces lo voy a hacer: esos comentarios sobre nuestra primera ministra y mi país son irrespetuosos y falsos”.

El ex diplomático estadounidense Brett Bruen, que fue director de Comunicaciones del Consejo de Seguridad Nacional con Barack Obama, explica a EL MUNDO.es que el incidente de Darroch no tiene nada de especial. Los diplomáticos “toman copas, cenan, y establecen relaciones con altos cargos, y luego envían un análisis honesto de lo que está pasando en el país. Ése es el papel de la diplomacia, y ha sido así desde que se firmó la Paz de Westfalia en 1648”.

Según el diario Financial Times, la crisis podría haber sido organizada por los partidarios del virtual próximo primer ministro británico, Boris Johnson, para reemplazar a Darroch. Johnson ha recibido el respaldo de Trump, a pesar de que el británico ha calificado al estadounidense de ser “de una ignorancia estupidificante, que le incapacita para ocupar el puesto de presidente de EEUU”. El caos diplomático ocupará a buen seguro parte del debate que los dos candidatos al liderazgo del Partido Conservador británico -Boris Johnson y Jeremy Hunt- celebran este martes en Londres.

Fuente: El Mundo