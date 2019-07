Zona Franca Todo el día

La concejal y periodista Josefina 'Pepa' Kostianosky habló tras ser escrachada este miércoles por los taxistas en la Municipalidad de Asunción. Sostuvo que detrás del conflicto que salió a flote tras el tema Muv y Uber hay mucho más y que hay una mafia en el sistema de paradas.

“Creo que algo de culpa y de sorpresa hay en la clase legisladora. No me quiero meter con los taxistas, seguro que hay gente de bien trabajando allí pero unidos actúan como una de banda de mafiosos que apelan a la violencia y que han estado manejando esto como un feudo”, afirmó.

“El señor Arístides Morales que hace como 8 años, desde que yo estoy como concejala está como presidente de la Asociación de Taxistas. Ahí no sé como llegaron a tener estas componendas con las anteriores autoridades, viene de antes. Ellos son dueños de las paradas, pero no pagan nada, les cobran o le alquilan a sus compañeros. No sé donde está el negocio, dicen que en su momento había concejales que tenían taxis, de eso yo no tengo ninguna constancia pero incluso el señor Arístides Morales en su momento fue concejal”, refirió.

“Ellos manejan eso en toda la contrariedad a las leyes laborales incluso porque lo que se llama peón de taxis que es el chofer que ellos contratan no tiene ningún tipo de garantía o seguridad, es explotado, maltratado y esclavizado y no tiene ningún tipo de protección por parte de las leyes laborales, las autoridades de Trabajo ni de la Municipalidad, que deberían requerir que esa persona esté trabajando dentro de la legalidad de las leyes, no hay nada sobre eso”, continuó.



“En el momento en que se regule esto puede ser que mejore el servicio pero hoy vos podés salir con cualquier auto viejo a hacer el servicio. Todas estas trabas es el absurdo jurídico más grande que escuché. Quizás dicen porque tienen intereses en el negocio. Los taxistas no quieren saber nada, no quieren que se reglamente nada. Con esa gente ya no me siento a discutir, dijeron que iban a traer otra propuesta” dijo.

“Aquí hay una realidad: toda la ciudadanía sabe. Que haya una persona que me diga que está encontra de Muv y Uber que no esté ligado a los intereses de los taxis, no hay. Sé que se paga 80 millones por la parada pero no se paga a la Municipalidad. Ellos no pagan nada, es más que sospechoso. Es irregular, ¿En razón de qué se está cediendo eso a los taxistas?”, afirmó.



“Entonces si soy amiga del intendente ocupo una parada y cobro a los taxistas millones al mes sin pagar nada y además tengo autos propios que saco a circular. Eso es irregular. Hay una mafia en la que están metidos autoridades de antes, ¿Cómo funciona este chiste del enjambre amarillo? Porque Arístides convoca y deben estar todos porque o sino, no se les pasan las llamadas”, acotó.