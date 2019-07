Diputados del departamento de San Pedro, preocupados por la ola de inseguridad que atraviesa la región, nota mediante, solicitaron al ministro del Interior Juan Ernesto Villamayor, una mayor participación y compromiso de las fuerzas públicas para restaurar el orden en dicha zona.

Los legisladores destacaron graves carencias de infraestructura y equipamiento de las comisarías y puestos policiales del Departamento.

Solicitaron igualmente la provisión de 10 patrulleras a ser distribuidas en los distritos más desprotegidos actualmente. El reclamo también fue realizado de manera personal al vicepresidente de la República, Hugo Velázquez, aprovechando su visita a la Cámara de Diputados.

“Los sampedranos estamos analizando con atención todas las promesas de este gobierno que hasta el momento, no ha demostrado una reacción positiva conforme a la expectativa ciudadana, sobre todo en el tema de seguridad”, dijo sobre el punto el diputado Pastor Vera Bejarano, uno de los firmantes del documento.

Recordó el reciente asesinato de un guardiacárcel, a escasos metros de la comisaría, como así también el violento y mortal asalto al banco Visión, como así también, la masacre que se dio en la penitenciaría de San Pedro.

“Los cinco diputados del departamento de San Pedro, nos hemos acercado hoy al vicepresidente sobre estos puntos; lógico que también esperamos hablar con el presidente de la República; no quiero ser reiterativo, pero siempre he reclamado que las Fuerzas de Tarea Conjunta no cumplen con su tarea, pese al semejante presupuesto que maneja”, puntualizó.

Los diputados firmantes del documento son: Pastor Vera Bejarano, Pastor Soria, Ariel Villagra, Freddy D´Ecclesiis y Vicente Rodríguez.

