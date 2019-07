Carolina Llanes, nueva ministra de la Corte Suprema de Justicia, manifestó que el foco de dudas que existe sobre su designación, responde a las circunstancias en que se dio. "Una coyuntura que yo no busqué. Vengo concursando desde el 2015 y esta vez el concurso me encontró trabajando para el Gobierno, lo cual no significa que yo esté casada con el Gobierno".