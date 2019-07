Hora Pico Todo el día

El fiscal Carlos Magno Alvarenga, habló acerca del proyecto de la cementera italiana que pretenden construir en parte de la reserva forestal Tagatiyami, departamento de Concepción. Indicó que dicha obra podría afectar a 1600 hectáreas de bosque de dicha reserva ambiental.

El agente fiscal explicó que el Ministerio Público aún no puede intervenir directamente pues se trata solamente de un proyecto. No obstante, indicó que realizan un seguimiento constante del caso pues el proyecto contempla derribar una importante área boscosa, lo cual no es factible teniendo en cuenta la ley de deforestación cero vigente.