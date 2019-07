Hora Pico Todo el día

Un grupo de ciudadanos movilizados de Concepción protestaron en la noche del jueves frente a la casa del agente fiscal Carlomagno Alvarenga exigiendo el avance en las diferentes causas contra el intendente Alejandro 'Tati' Urbieta. Alvarenga realizó una denuncia contra los manifestanes y sostuvo que entiende los motivos de la molestia ciudadana pero que no comparte el hecho de que amenacen incluso a su familia por su trabajo en el caso.

“Considero que el escrache es una coacción y por eso formulé la denuncia, no corresponde que me tiren cosas en mi domicilio, tengo hijas menores, no me parece que corresponda que amenacen ni que amenacen a mi familia”, dijo.