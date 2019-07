La Cámara de Apelaciones confirmó la prisión del extitular del Detave, Ramón Benítez.

El exdirector del Departamento Técnico Aduanero de Vigilancia Especializada (Detave), Ramón Benítez, se encuentra recluido en la cárcel militar de Viñas Cué, por el caso donde se desarticuló un supuesto esquema de pago de sobornos para el ingreso de contrabando al país.

La Cámara de Apelación, cuarta sala, que confirmó la prisión está integrada por Carlos Ortíz Barrios, Agustín Lovera Cañete y Arnulfo Arias, y argumenta que Benítez no se encuentra en las mismas condiciones que el resto de los procesados que eran funcionarios de menor rango.

Así también, indica que no ha transcurrido el tiempo necesario para que pueda solicitar que le sea levantada la medida, y que la Fiscalía no aún no concluyó la recolección de información.

Tras este caso el Departamento Técnico Aduanero de Vigilancia Especializada (Detave) fue eliminado por el Poder Ejecutivo y en su reemplazo funciona la Coordinación Operativa de Investigación Aduanera (COIA).

Fuente: Judiciales.Net