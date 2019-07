El presidente estadounidense, Donald Trump, afirmó hoy que las redadas para deportar a "miles" de inmigrantes indocumentados han sido "muy exitosas", pese a que las autoridades no han dado detalles ni han confirmado que se hubiesen producido.

“Las redadas del ICE (Servicio de Inmigración y Aduanas) han sido muy exitosas, la gente entró en nuestro país de manera ilegal, a muchos de ellos se los llevaron el domingo”, dijo Trump a los periodistas en un acto en la Casa Blanca.

“Dije (a las autoridades): céntrense en los criminales, hubiese sido más fácil centrarse en la población general”, agregó.

Al justificar la falta de información acerca de estas redadas, Trump precisó que “mucho” de lo sucedido no es “necesariamente público”.

La tensión sobre la política migratoria de la Casa Blanca se ha incrementado en las últimas fechas después de que Trump advirtiera de que su Gobierno iba a iniciar este domingo redadas en nueve ciudades para deportar a “miles” de indocumentados.

Esas localidades son Nueva York, Miami (Florida), Houston, Los Ángeles y San Francisco (California), Chicago (Illinois), Atlanta (Georgia), Baltimore (Maryland) y Denver (Colorado).

No obstante, las autoridades migratorias no confirmaron su inicio y aún no ha trascendido ningún detalle sobre la magnitud del operativo, aunque en Nueva York hubo tres operaciones el sábado sin detenidos.

El diario “The Wall Street Journal”, que citó a una fuente anónima conocedora del asunto, reveló que las autoridades intentaron practicar redadas la noche del sábado en Nueva York.

De acuerdo a esa fuente, los agentes del ICE acudieron a los barrios de Harlem y de Sunset Park, este último en Brooklyn, pero fueron rechazados por los vecinos porque no tenían órdenes de arresto.

Por su parte, Ken Cuccinelli, el director interino del Servicio de Inmigración y Ciudadanía (USCIS), que administra el sistema migratorio, eludió dar “detalles operacionales”, ya que, a su juicio, podría poner en peligro a los agentes del ICE.

Fuente: La Vanguardia