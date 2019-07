El comisario (SR) Eustaquio Colmán, ex viceministro del Interior, sostuvo que es llamativo que los casi 90 ejemplares de ganado robado de la estancia donde ocurrió el cuádruple crimen en el Chaco hayan llegado hasta el frigorífico en la ciudad de Belén, Departamento de Concepción, sin que ninguna autoridad de control se haya percatado de la irregularidad. "Pasaron tres puestos de controles donde también Senacsa está. Cómo no llamó la atención es la pregunta que me hago", cuestionó.