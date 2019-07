Zona Franca Todo el día

El senador Silvio “Beto” Ovelar, se refirió al incidente en el Senado entre su homólogo Paraguayo Cubas con Raúl Torres kirmser, representante de la Universidad Nacional de Asunción (UNA) en el Consejo de la Magistratura. "Otro espectáculo bochornoso en el Senado de la Nación, el señor Torres Kirmser, es grande, la manera en que lo agredió 'Payo' no correspondía, si no lo tomaba, no sabía en qué iba terminar", expresó.

Por otro lado, señaló que cumplió con su compromiso. “Dije que al renunciar haría pública la manifestación jurada de bienes, hoy empecé. Tengo una mejoría financiera, no me vino mal este año, no es grande mi incremento patrimonial”, aseguró.