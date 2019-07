El Ingeniero Augusto Ríos Tonina lamentó lo sucedido en la estancia Taguató del distrito de Mariscal Estigarribia en el Chaco, donde cuatro personas fueron asesinadas y unos 100 animales vacunos robados, y dijo que la recuperación del ganado solo se dio gracias a la magnitud de lo ocurrido. "Se pilló porque hubo el crimen no más o sino no se iba a pillar nunca. Es un modus operandi común. La responsabilidad tiene la Fiscalía General, no sucedería si la Fiscalía trabajase como debe trabajar y si la Policía no liberaba las rutas", aseveró