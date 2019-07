El diputado colorado Ulises Quintana sostuvo que su caso por supuesto vínculos con el narcotráfico es una cuestión política antes que jurídica y que el Ministerio Público no cuenta con ninguna prueba para solicitar nuevamente su prisión. "No tienen ninguna prueba, pero quieren mantener sus sistema inquisitivo en mantenerme preso para que Rocío Abed de Zacarías ocupe mi banca. Es una cuestión política hay manos espurias detrás de todo esto, no se trata de una cuestión judicial, sino de mantener preso a Ulises Quintana", aseveró.