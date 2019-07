El senador liberal Abel González sostuvo que corresponde una sanción por sesenta días para los senadores Enrique Riera y Paraguayo Cubas por los incidente de este jueves en la Cámara de Senadores en el que el legislador colorado no aguantó las ofensas de su colega y lo agredió físicamente. "Jamás me iba a imaginar lo que pasó. Ya hay un descrédito de la ciudadanía, no podemos continuar así. Corresponde una sanción", refirió.