Para la senadora Desirée Masi el incidente entre los senadores Enrique Riera y Paraguayo Cubas fue "un verdadero bochorno" por lo que correspondería una sanción en contra del legislador colorado, quien ofuscado por las declaraciones de Payo, fue hasta su banca y propinó varios golpes a su colega. "Riera estaba descontrolado, me dio un golpe muy fuerte como en el pecho. Realmente algunos estamos hartos", lamentó.

“Vi que Riera le estaba pegando en la nuca, eso no se hace. Le estaba pegando por la espalda. Podía terminar mal”, lamentó la senadora del Partido Democrático Progresista quien también fue agredida por el senador colorado, Enrique Riera, en su interior por golpear a Paraguayo Cubas.

“Bochorno es poco (…). Tengo un hematoma en el pecho. Estaba muy descontrolado Riera”, manifestó Desirée.

“Podemos debatir y decirnos de todo, pero hay que aguantarnos y responder con discusión”, cuestionó.

“Si se quieren pegar que salgan a la calle. Pero así no se diriman las diferencias políticas, personales ni familiares.Pero a mí me preocupa el tema de los funcionarios. No se puede seguir exponiendo así a todos”, aclaró.

El senador Enrique Riera, molesto por las declaraciones del senador Paraguayo Cubas, fue hasta la banca del legislador y lo agredió físicamente por lo que se levantó la sesión de la Cámara de Senadores y continuaron los incidentes.

Ante el incidente entre legisladores el titular de la Cámara Alta, Blás Llano, decidió levantar la sesión y varios legisladores no descartan sancionar a Enrique Riera y Paraguayo Cubas.