El senador José "Pakova" Ledesma manifestó que no se esperaba el incidente que se produjo este jueves en la Cámara Alta y dijo que tuvo que detener a Enrique Riera para que no pateara a Paraguayo Cubas, quien en un momento se cayó al suelo, a pesar del problema de salud que tiene en su brazo. " Yo le atajé los brazos, me empujó y casi me caí, me atajó Silva Facetti", acotó.