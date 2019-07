Este jueves 18 de Julio en Loffice Textilia se realizó el lanzamiento del Pitch Competition WeXchange 2019, el certamen de negocios que busca premiar a la emprendedora más innovadora y dinámica de la región con un alto componente tecnológico y potencial crecimiento e impacto.

Además se realizó también el Taller de Pitch para Emprendedoras, posterior al lanzamiento. El evento contó con la participación de Florencia Attademo-Hirt (Representante del Grupo BID), Micaela Cordero (Especialista de Operaciones Financieras Privadas de BID Lab) y más de 30 emprendedoras con iniciativas con base tecnológica y de ciencias.

La convocatoria del Pitch Competition está dirigida a emprendedoras de alto crecimiento de América Latina y el Caribe; y es organizada por BID Lab y Angel Ventures. La fecha límite para la postulación del certamen es el 31 de julio a través de este enlace.

“WeXchange es el foro líder para conectar y fortalecer a las mujeres emprendedoras de América Latina y el Caribe. Durante el evento las participantes tendrán oportunidades de networking, participación en sesiones de mentoría y capacitaciones, y acceso a potenciales inversionistas “ comentó Florencia Attademo, Representante del Grupo BID.

El Foro WeXchange tendrá lugar los días 13 y 14 de noviembre en Asunción, Paraguay. Esta es la primera vez que se realiza este Foro en nuestro país. La cita es en el Centro de Eventos – Paseo La Galería. “Como Koga, es un honor para nosotros poder ser parte de la organización de este foro anual”, manifestó Stephanie Dragotto, Coordinadora General de Koga.

“El tema del encuentro en esta edición de WeXchange será “Mujeres STEMpreneurs creando negocios globales”. Para esto, invitamos a participar a emprendedoras que buscan resolver problemas utilizando sus conocimientos en las áreas de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas (STEM, por sus siglas en inglés)”, mencionó Micaela Cordero, de BID Lab.

Podrán obtener más información sobre los eventos y la postulación al Pitch Competition, en las redes sociales de WeXchange Fb:@WexchangeCommunity Tw:@WeXchange

Acerca del BID

El Banco Interamericano de Desarrollo tiene como misión mejorar vidas. Fundado en 1959, el BID es una de las principales fuentes de financiamiento a largo plazo para el desarrollo económico, social e institucional de América Latina y el Caribe. El BID también realiza proyectos de investigación de vanguardia y ofrece asesoría sobre políticas, asistencia técnica y capacitación a clientes públicos y privados en toda la región. www.iadb.org

Acerca de BID Lab

BID Lab es el laboratorio de innovación del Grupo BID, la principal fuente de financiamiento y conocimiento para el desarrollo enfocada en mejorar vidas en América Latina y el Caribe (ALC). El propósito de BID Lab es impulsar innovación para la inclusión en la región, movilizando financiamiento, conocimiento y conexiones para co-crear soluciones capaces de transformar la vida de poblaciones vulnerables por condiciones económicas, sociales o ambientales. Desde 1993 BID Lab ha aprobado más de US$ 2 mil millones en proyectos desarrollados en 26 países de ALC. A partir del 29 de octubre de 2018, BID Lab pasó a ser la nueva identidad del Fondo Multilateral de Inversiones (FOMIN).

www.bidlab.org

Acerca de Angel Ventures

Angel Ventures es una firma de venture capital enfocada en realizar inversiones en etapas early-stage y early-growth basado en Ciudad de México, con oficinas en Guadalajara, Lima y Bogota. Angel ventures ha realizado inversiones por más de US$ 40 millones a través de su fondo de inversión y AV Network, una red regional de inversionistas ángeles con más de 400 miembros. Angel Ventures maneja AV Pacific Alliance Fund II, un fondo regional con US$ 50 millones en capital comprometido y AVP Seed Fund I, un fondo basado en Peru con US$ 1.5 millones en capital comprometido.

www.angelventures.vc.

Acerca de KOGA

Es una empresa B dedicada que impulsa a emprendedores y pymes a ser los mejores para el mundo. Inspirando, capacitando y acompañando a los emprendedores en el camino de la construcción de sus ideas para ayudarlos a realizarlas, potenciarlas y escalarlas.

www.koga.com.py