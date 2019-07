El abogado Diego Lansac, visitó “El salón de los pasos perdidos”, para hablarnos sobre el proyecto de ley que será presentado al Poder Legislativo, el cual plantea hacer más formal el pagaré. Dicho documento es utilizado generalmente en la concesión de créditos por parte de los usureros.

La iniciativa, surgió con la necesidad de modificar puntos de manera a dejar la informalidad de los créditos. Esto significa que contendrá más datos que respaldarán al deudor y protegerlos de posibles estafas ante los acreedores que manipulan el sistema.

Explicó que uno de los problemas es que en el pagaré no se contempla la fecha de emisión ni vencimiento del crédito. Entonces se da la circunstancia de que el prestamista puede retrotraer la deuda, lo que puede generar más de 4 años de intereses, indicó.

“Nosotros presentamos ciertas modificaciones que creemos va a solucionar en gran parte ese problema”, expresó el abogado.

Dicho proyecto será presentado a finales de julio, anunció.

Sobre la actualidad de los taxis contra las plataformas de Uber – Muv, señaló que no existe una ley que obligue a los taxistas pagar por las paradas establecidas, por lo tanto “no existe evasión. Si no hay ley, no hay crimen”, expresó.