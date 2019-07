Zona Franca Todo el día

En comunicación con Radio Ñandutí, la abogada Yolanda Paredes, declaró que presentará un amparo judicial para ocupar la banca de Paraguayo Cubas durante los 60 días de su suspensión. "Voy a pelear para que un pirata no ocupe la banca de Cruzada Nacional", manifestó Paredes.

“Yo voy a presentar un amparo judicial en mi carácter de suplente de un senador. No importa que no fui proclamada”, siguió diciendo la esposa de Cubas. Hizo hincapié en que ella es la suplente oficial de la bancada de Cruzada Nacional pero que el Tribunal Electoral, por medio de una “interpretación antojadiza”, dejó sin suplente al movimiento. “La suplencia de Paraguayo Cubas debería corresponderle a la bancada. No como ahora que están repartiendo a los amigos y al final el más caradura se queda con la suplencia”, sentenció.

Finalmente, Paredes dijo que el juramento de Fulgencio ‘Kencho’ Rodríguez como suplente de su marido “es una falta de respeto y un atropello a la Constitución”. “Vamos a llegar a la Corte y a organismos internacionales porque acá no se respeta nada”, aseveró.