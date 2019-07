Armando el show Todo el día

El señor Ángel López (79) sufrió un accidente cerebrovascular hace unos 5 días. Desde ese momento fue internado en el Hospital Distrital de Repatriación, departamento de Caaguazú. Sin embargo, debido a la gravedad de su estado, requiere urgentemente de un tratamiento en terapia intensiva, servicio no disponible en dicho centro hospitalario. Los familiares denuncian que no obtienen respuestas del Ministerio de Salud.

“El doctor nos recomendó que le llevemos a mi abuelo a Itauguá, pero como ahí no hay lugar, nos dijo que podemos buscar en Clínicas de San Lorenzo, en Calle`i, Luque. Pero no sabemos si ellos cuentan o no con el lugar”, expresó Mabel Mercado, nieta del afectado.

Agregó que en Repatriación, ni siquiera pueden realizarle estudios básicos a su abuelo, pues las máquinas no funcionan. “Hace 5 días que mi abuelo está internado en un hospital en donde no se le puede hacer ningún estudio porque las máquinas no funcionan”, lamentó.