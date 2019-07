El diputado Edgar Ortiz (PLRA), manifestó su desacuerdo con el acta bilateral de Itaipú. Declaró que los responsables de la firma deben renunciar. “Los que firmaron este mamotreto, deben irse a su casa”, aseveró. Asimismo, mencionó que si no ven intenciones de cambio por parte del presidente de la República, Mario Abdo Benítez, no se descarta la posibilidad de un juicio político. “No queremos hacer juicio político, pero que no nos obliguen”, expresó el legislador liberal.