“Asesorarse mal los llevó a comunicar equivocadamente, fue un gesto equivocado y quedan en offside. El presidente no tiene otra salida más que buscar en otro lado. Esta vez se ha ido al corazon de la sa ndía, donde siempre se llevó todo con mucho secretismo. Me animo a decir que no es la única cosa en la que seguro se tiene que investigar”, expresó.