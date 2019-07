Esta aplicación es una iniciativa conjunta del Ministerio de Salud y Plan International Paraguay con el fin de que más adolescentes cuenten y obtengan la información de calidad sobre el cuidado de su salud.

Ahora, el contenido será más accesible para los adolescentes del país, utilizando como estrategia el uso de las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación.Tradicionalmente la Libreta de Salud del Adolescente es entregada de manera impresa a través de los servicios de salud, sin embargo, esto presenta una desventaja, la limitación en la impresión del material no llega a la cantidad de beneficiaros que se debería abarcar.

A partir de esa problemática, nace la idea de una app, cualquier persona puede descargarlo en cualquier celular con sistema operativo Android, desde Play Store. Está dividida en dos secciones, “El Adolescente” y “La Adolescente” luego, cada sección está compuesta por 17 capítulos que incluyen mensajes claves, derechos, adolescencia, proyecto de vida, hablando de sexualidad, anticoncepción, acné, higiene personal, nutrición, actividad física, salud mental, prevención de accidentes, vacunas, a dónde acudir para una atención más especializada. También es importante resaltar que, en la app, se podrán encontrar videos y audios que el MPSBS tenía disponibles pero que a través de este medio permitirá un mejor acceso. Además, se generaron unos videos MP4 (con apoyo de UNFPA) para ser difundidos por las redes sociales y que se encuentran en la app.

Durante el evento, Rilsi, adolescente oriunda de Paraguarí, emitió un mensaje clave sobre el acceso a la información certera, especialmente en comunidades del interior del país, y expresó su apoyo al desarrollo de la app “…muchas veces los jóvenes no podemos hablar, tenemos vergüenza. Estamos desinformados. Gracias a esta aplicación va ser más fácil investigar y conocer sobre salud integral…”

A su vez, el Ministro, Julio Mazzoleni, manifestó la importancia del desarrollo, la innovación y la educación. En su mensaje, indicó cuán importante es hablar sobre salud integral con los y las adolescentes, “…cuando no conversamos con nuestros chicos de temas difíciles, no van a contar con la información a tiempo…”

Este trabajo es ejecutado en el marco del proyecto Nacional de Salud para el fortalecimiento de la Atención Primaria en Salud del Ministerio de Salud Pública y el Proyecto Nacional DECIDIR de Plan International.

Plan International busca que adolescentes y jóvenes tomen decisiones informadas y accedan a servicios de salud, es por ello que, en alianza con el Ministerio de Salud trabajamos en conjunto para garantizar el cumplimiento de los derechos.