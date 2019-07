El vicepresidente de la República, Hugo Velázquez, negó los supuestos vínculos con el abogado José Rodríguez, quien invocó su nombre y el del presidente Mario Abdo Benítez para cerrar un supuesto negociado con una empresa brasileña que habría afectado el acuerdo bilateral ANDE-Eletrobras, sobre la contratación de potencia de Itaipú. "Lo único que se puede especular es que si tuvo o no injerencia un muchacho de 25 años en este acuerdo y yo creo que no, no es así", señaló.