Zona Franca Todo el día

Todo el día Palo Rubín, Juan Ángel Ovando & Diego Martinez

Palo Rubín, Juan Ángel Ovando & Diego Martinez Facebook

Facebook Twitter

El senador del Frente Hugo Richer dijo que tras la crisis política nacional estamos sin rumbo para la renegociación de Itaipú. Afirmó que sí hubo elementos para la configuración de un juicio por mal desempeño de funciones contra el presidente Mario Abdo Benítez.

“A los senadores de Honor Colorado la decisión los tomó por sorpresa. Yo estuve ahí. No creo que la caída de Messer haya sido casualidad. Yo creo que los servicios de inteligencia lo venían vigilando. Esta mañana salió la noticia de que el gobierno de Brasil confirma que revé el acta. También la Embajada de EEUU emitió un comunicado de madrugada”, acotó.

“Se movieron los tableros, estoy convencido que estos factores de poder influyeron en la decisión de Cartes de no acompañar el juicio político. Me sumo a la corriente que dice que la firma del acta de hoy fue una parodia para parar el juicio político, para dar un mensaje de Bolsonaro. Pedro Ferreira dice el acta no tiene validez”, sostuvo.