Finalmente, luego de la anulación del acta bilateral de Itaipú, el presidente de la República, Mario Abdo Benítez, habló este jueves ante los medios de prensa en el Palacio de Gobierno. Abdo ratificó una vez más su lema “caiga quien caiga”, haciendo hincapié en que no tolerará actos de corrupción en su gobierno.

“Por más que me duela en el alma por la cercanía de los compañeros de lucha y que fueron fundamentales para el triunfo de nuestra causa, eso no nos da derecho a tener inconductas en el manejo de la cosa pública”, sentenció. “La frase “caiga quien caiga” va a ser más dura para los próximos 4 años. Desde el presidente, el vicepresidente y sea quien sea que tenga que rendir cuentas por su inconducta, van a rendir cuentas. Yo no voy a apañar a ningún solo paraguayo que deshonre el compromiso hecho con el pueblo”, expresó el mandatario nacional en su discurso.