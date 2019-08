Pedro Ferreira estuvo casi 10 horas declarando ante los fiscales que investigan el caso del acuerdo entre Paraguay y Brasil sobre Itaipú.

En el marco de la causa penal abierta, tras la denuncia formulada por el supuesto hecho punible de Lesión de Confianza y las diferentes informaciones generadas que tienen como base la firma del Acta Bilateral de uso de energía de Itaipú entre Paraguay y Brasil, brindó declaración esta tarde ante los agentes fiscales Marcelo Pecci, Liliana Alcaraz y Susy Riquelme, el extitular de la Administración Nacional de Electricidad (ANDE), Pedro Ferreira.

En la ocasión, Ferreira indicó, que proporcionó toda la información que tenía, trajo un caudal de documentos y puso a disposición todos los mensajes y contenidos. Ferreira señaló que la Fiscalía debe hacer una construcción del relato y eso queda a cargo de los fiscales. Sobre José Rodríguez explicó que el suponía que era Director Jurídico de la Vicepresidencia y luego supo que no era funcionario. Señaló que evidentemente estaba iniciando en el mundo laboral y lo hacía de una manera incorrecta. No obstante, destacó que nadie haya firmado el Acta porque eso si hubiera sido irreversible. «Yo creo que es el momento en que todos saquemos la verdad a la luz y no tengamos miedo de nada», explicó.

Además, Ferreira señaló que existen personas que le han mentido al presidente de la República, » Algunas personas le han mentido, eso me consta y lo he dejado aquí en la Fiscalía, en base inclusive a los informes que yo le daba al mismo presidente de la República, de lo que yo creía y en un momento dado le dije que acá le están mintiendo. Lo que pasa es que algunas personas tienen más acceso al presidente de la República que otras y eso lo dije en Senadores».

Por otro lado, el agente fiscal Marcelo Pecci explicó, » Nosotros fuimos asignados el día de ayer a la causa y rápidamente convocamos al ingeniero Ferreira, quién con mucha amplitud nos dio detalles respecto a una serie de conductas que para el Ministerio Público son relevantes. Nos brindó información contenida en su teléfono celular, respecto de conversaciones con distintos exponentes. Entonces es un inicio importante, a partir del cual tenemos que evaluar con el equipo de fiscales compuesto también por la doctora Susy Riquelme y la doctora Liliana Alcaraz».

«Tenemos que analizar el contenido, la incidencia y desde ahí requerir otros actos investigativos que sean pertinentes para avanzar con la investigación de la causa. Nos remitió, nos entregó y nos exhibió el contenido de las conversaciones con diferentes exponentes, que tuvieron algún grado de participación en todas estas actividades estatales, que están siendo investigadas conforme a la denuncia presentada. Nos fue explicando detalladamente su percepción de la situación y cómo se dieron esos acontecimientos», dijo el fiscal Pecci.

Asimismo, el representante del Ministerio Público señaló, «Las conversaciones en los celulares, son elementos conducentes que tenemos que ir conectando, cotejando con otros datos que se irán incorporando, a fin de agotar un primer paso en esta etapa investigativa, que es perfilar las conductas, orientar las condiciones en las que se fueron desarrollando y hemos dado un paso importante hoy en ese sentido y proseguiremos en las próximas horas recabando otro tipos de declaraciones».

Además, «el ingeniero Ferreira nos brindó las informaciones que tiene a mano. Naturalmente el proceso es dinámico y a partir de los elementos que se incorporen iremos seguramente requiriendo no solamente al ingeniero Ferreira, sino a quién sea pertinente, persona física o persona jurídica cualquier otro informe. En las próximas horas estaremos librando informes para ir profundizando en estas pesquisas».

En otro momento, Pecci señaló que «los nombres que tenemos, son aquellos que estaban ya contenidos en la denuncia y que aparecieron como de público conocimiento en los episodios que venimos examinando. Nuevos nombres no hay en particular, si quizás ampliación de funcionarios que tuvieron también participación en todo lo que fue el acuerdo, que es objeto de investigación, pero sobre todo detalles significativos para entender la dinámica de lo que pudo haber pasado».

También hizo referencia a las personas que serán citadas por la Fiscalía, «Toda persona puede ser llamada por la Fiscalía teniendo en cuenta el avance y la incidencia de la investigación. Aquí toda persona está en un pie de igualdad y el Ministerio Público irá avanzando e irá requiriendo de manera estratégica todos los elementos que necesita para esclarecer el hecho y avanzar».

«Proseguiremos con la declaración del abogado José Rodríguez, es el próximo en ser citados por Fiscalía. En principio sería el próximo sábado a la mañana», expresó el fiscal encargado de llevar adelante la investigación penal.

Antecedentes. El Ministerio Público investiga la causa por supuesta Lesión de Confianza y otros ilícitos, o cualquier otro hecho que surja de la investigación luego de la información de presuntas irregularidades en el Acta Bilateral de uso de energía de la Itaipú entre Paraguay y Brasil, la Fiscalía debe determinar si se produjo la comisión de algún hecho punible.

