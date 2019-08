Desde que el corpulento hombre observador de ley Hobbs (Johnson), un leal agente del Servicio de Seguridad Diplomática de Estados Unidos (DSS por sus siglas en inglés), y el marginado ilegal Shaw (Statham), un ex operativo de la élite militar, se encontraron cara a cara por primera vez en el año 2015 en la película Rápidos y Furiosos 7, el dúo ha intercambiado palabras y golpes en sus intentos por derribarse.

Pero cuando el anarquista cíber-genéticamente desarrollado Brixton Lorr (IDRIS ELBA) consigue el control de una insidiosa amenaza biológica que podría alterar a la humanidad para siempre—y a Hattie en particular (VANESSA KIRBY, actriz de The Crown), una brillante y audaz agente encubierta de la MI6 quien resulta ser la hermana de Shaw—estos dos enemigos jurados tendrán que asociarse para derrotar al único hombre que podría ser más malo que ellos mismos. En la película también actúan CLIFF CURTIS (The Meg, Fear the Walking Dead de AMC) interpretando el papel de Jonah Hobbs, el hermano de Luke, y HELEN MIRREN, la actriz ganadora del Premio de la Academia®, es Queenie Shaw, la madre de Deckard y Hattie.

Rápidos y Furiosos: Hobbs & Shaw abre una nueva puerta en el universo de Rápidos y Furiosos a medida que acelera la acción alrededor del mundo, desde Los Ángeles a Londres; y desde los residuos tóxicos de Chernobyl, a la exuberante belleza de Samoa.

Dirigida por DAVID LEITCH (Deadpool 2, Atomic Blonde), de una historia escrita por el experto creador de la narrativa de Rápidos y Furiosos CHRIS MORGAN, y de un guión de Morgan y de DREW PEARCE (Mission: Impossible – Rogue Nation, Iron Man 3), Rápidos y Furiosos: Hobbs & Shaw es producida por Johnson, Statham, Morgan e HIRAM GARCIA (Skyscraper, Rampage). Los productores ejecutivos son DANY GARCIA (Shazam!, Skyscraper), KELLY McCORMICK (Deadpool 2, Atomic Blonde), ETHAN SMITH (Deadpool 2, Atomic Blonde), AINSLEY DAVIES (Bird Box) y STEVEN CHASMAN (The Transporter, The Bank Job).

JONATHAN SELA (Deadpool 2, John Wick) es el director de fotografía de la película; DAVID SCHEUNEMANN (Deadpool 2, Atomic Blonde) es el diseñador de producción y SARAH EVELYN (American Horror Story de FX, Ray Donovan de Showtime) es la diseñadora de vestuario. Rápidos y Furiosos: Hobbs & Shaw la editó el ganador del Oscar® CHRISTOPHER ROUSE ace (The Bourne Ultimatum, Captain Phillips), y la banda sonora la compuso TYLER BATES (Deadpool 2, Atomic Blonde). La coordinación y supervisión de los dobles de acción corrió a cargo de CHRIS O’HARA (Jurassic World, Venom) y el supervisor de los efectos visuales es DAN GLASS (Deadpool 2, Jupiter Ascending).

LA HISTORIA DE FONDO

Dos machos alfa, una película

El recorrido de Hobbs & Shaw

Desde su inicio en 2001, la franquicia de Rápidos y Furiosos se ha vuelto un gigante global que amplifica su audiencia e incrementa sus ingresos en taquilla con cada nuevo capítulo, emocionando y entreteniendo a los fans con acción espectacular e innovadora, y una familia de personajes que le encantan y conectan con la gente de todas las culturas y en todos los idiomas.

Siendo esta la primera expansión de la franquicia, Rápidos y Furiosos: Hobbs & Shaw amplifica el humor mordaz y la acción de alto riesgo como nunca antes y lleva a los fans por un nuevo camino mientras los personajes favoritos de la franquicia, Luke Hobbs y Deckard Shaw, forjan una insólita alianza que brinda una nueva perspectiva en sus historiales.

Chris Morgan, el escritor y productor de Rápidos y Furiosos: Hobbs & Shaw, inició su participación en la tercera entrega de la serie, la película del director Justin Lin Rápidos y Furiosos: Reto Tokio, que revitalizó la franquicia. Morgan transformó a los participantes en las carreras callejeras clandestinas en fugitivos reacios que llevan a cabo golpes de gran escala en el escenario internacional, y luego subió la apuesta con hazañas de otros niveles, y nuevos y mortales adversarios.