Siempre Pelusa Todo el día

Todo el día Pelusa Rubín

Pelusa Rubín Facebook

Facebook Twitter

Maura Villasanti, psicóloga, manifestó que los potenciales suicidas no deciden repentinamente quitarse la vida, sino que es una idea que concibe y planea mucho antes de consumarla. "Una persona que llega a consumar el suicidio piensa en eso, tiene que ver que hacer, donde se va a ir, se va a tirar, dejan notas despidiéndose de sus familiares", dijo.

Asimismo señaló que se debe estar alerta ante ciertas comportamientos de estas personas, como por ejemplo las conductas auto destructivas. “Ante el desamor muchos creen que es una herida al yo que no pueden superar o se lastiman a si mismo o lastiman a otro”, explicó.

“El estado depresivo puede tener síntomas maníacos, bailan, hace cosas, se mueve, uno puede tener unas características maníacas pero por debajo no tiene ganas, hace porque hay que hacer, no tiene deseo”, expresó. Además puntualizó que se debe diferenciar entre la depresión y la profunda tristeza ya que no son lo mismo.