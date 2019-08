‪El diputado Sebastian García aseguró que Patria Querida trabajará para impulsar el juicio político al vicepresidente Hugo Velazquez, ya que hay elementos contundentes en su contra. Comentó también que como partido no se cierran a enjuiciar al Presidente Abdo, siempre y cuando no hayan elementos contundentes en su contra. Por último, opinó que la unidad colorada en breve terminará, y pidió que cuando esta se rompa no se traben los proyectos importantes para el país.