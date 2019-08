Hora Pico Todo el día

El extitular paraguayo de Itaipu, José Alberto Alderete, sostuvo que el acuerdo bilateral firmado sobre la compra de energía excedente, no es de competencia de la institución hidroeléctrica sino a los "compradores de potencia" que son la ANDE y Eletrobras, por Paraguay y Brasil respectivamente. "Lastimosamente no se pudo llegar a un acuerdo técnico y esto se pasó a las altas partes contratantes de la cual Itaipu no forma parte", refirió.

Alderete, quien puso su cargo a disposición del presidente Mario Abdo tras darse a conocer lo estipulado en el acuerdo que desfavorecía al país, manifestó que Itaipu no fue parte de las discusiones para las negociaciones con Eletrobras para la contratación de potencia de la entidad, correspondiente al periodo 2019-2022.

“Este es un tema que se tiene que debatir en el ámbito técnico”, reiteró el extitular paraguayo de la Binacional.

Si bien aclaró que tenía conocimiento de lo que estipulaba el acta que en parte desfavorecía a nuestro país, sostuvo que proveyó el acta a los técnicos sin dar ninguna posición con respecto al contenido.

“Siempre defendimos los intereses del Paraguay, pero no puedo responder la parte técnica porque eso deben responder los técnicos”, expresó.

En cuanto a la responsabilidad del presidente de la República Mario Abdo y del entonces canciller Nacional, Luis Castiglioni, señaló que el mandatario siempre obró de buena manera “respetando el canal institucional” y que “cada uno es responsable de su institución”, con respecto al excanciller.

“Yo no soy vende patria no actué de esa manera. Itaipu no tiene nada que ver con la discusión que se da hoy”, lanzó con respecto a su responsabilidad.