El exsenador Hugo Estigarribia, integrante de la comisión asesora que tendrá a su cargo la revisión del Anexo C del Tratado de Itaipú explicó que antes de negociar, el Gobierno Nacional debe estabilizarse y recuperar su credibillidad.

Por otro lado, se refirió a la unidad del Partido Colorado ante el pedido de juicio político contra el presidente y el vicepresidente. Afirmó que si bien ningún sector está conforme con esta situación, hay mucho miedo de que asuma el presidente del Congreso Blas Llano, ya que hay antecedentes con la asunción Luis Ángel González Macchi al poder vía juicio político.



“Esto que esta pasando es una crisis de credibilidad del Gobierno y para sentarnos a negociar necesitamos estabilidad. A mi no me parece que es un abrazo a la impunidad pero sí que hay una crisis de credibilidad”.

“Uno no puede ir a poner el pecho por algo que aun no se solucionó. Tenemos en la comisión gente que estuvo a favor del acta firmada. En una comisión debe haber visiones plantear soluciones. No puede faltar Balmelli, no puede faltar Carter o Canese, gente que realmente sabe sobre Itaipú”.

“Sé que Hugo Velazquez negoció muchísimo su permanencia en el cargo. Hizo una especie defensa de juicio político que no correspondía ante Diputados. Ni la clase dirigente, ni el pueblo paraguayo está conforme con esta situación. Paraguay entra en un periodo de crisis político sin precedentes. La credibilidad quedó seriamente dañada”.