Durante la sesión de ayer en la Cámara de Diputados, se vivió un momento tenso entre la diputada Kattya González y Esteban Samaniego. La legisladora relató lo sucedido. “Cuando estábamos solicitando que se traten las intervenciones de los municipios, él salió, me interrumpió y no me dejó hablar, entonces ahí hicimos un pequeño desafío”, contó Kattya.