El excanciller nacional, Luis Castiglioni, manifestó que desconocía completamente el trabajo del abogado José Rodríguez en la negociación del acta bilateral de Itaipú. “Yo no sabía nada de ese tema. Me enteré el 31 de julio por los periódicos (…) Le pregunté al embajador qué diablos era el punto 6 y me dijo que ese punto nunca estuvo en discusión", relató.

“Saguier me comentó que Ferreira, la noche antes de la firma, Pedro Ferreira le envió por whatsapp una ayuda memoria donde estaba el famoso punto 6. Esa fue la explicación que me dio”, siguió comentando Castiglioni. Finalmente, opinó que esa es la negociación paralela que se debería investigar, y no las negociaciones del ámbito diplomático.

“Yo nunca integré el equipo negociador”

El excanciller nacional, Luis Castiglioni, habló también acerca de su actuación en el proceso de negociación del acta bilateral de Itaipú. “Yo nunca integré el equipo negociador. Yo solamente le di 3 directivas claras al embajador Saguier”, declaró en comunicación con Radio Ñandutí.

Castiglioni señaló que las directivas que le dio al entonces embajador paraguayo en Brasil, Hugo Saguier, consistieron en no acordar algo que implique el aumento tarifario de la electricidad en Paraguay, no renunciar a la compra de la energía excedente y dejar todos los puntos según establece la ley y el tratado de la binacional. “Yo monitoreaba si se iban cumpliendo estas directivas hasta el final”, afirmó.