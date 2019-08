El Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (Senacsa) informó que el mes de julio cerró con una leve disminución en las exportaciones de carne bovina en comparación a los primeros siete meses de 2018. Un total de 130.870 toneladas de carne vacuna fueron exportadas entre enero y julio de este año, generando ingresos por US$ 532 millones.

En cuanto a las divisas, este año ingresaron unos US$ 532 millones, mientras que el año pasado se exportó por valor de US$ 574 millones y en 2017, por US$ 632 millones. Lo que deja ver una notable reducción con el correr del tiempo.

Destinos

Chile se mantiene como el principal destino de la producción nacional, con un 39% del total de las divisas generadas. Lo sigue Rusia (26%), el cual recientemente suspendió a cuatro plantas nacionales tras encontrar residuos de tetraciclina en cargamentos enviados desde nuestro país. Continuando la lista están Israel con 12%, Brasil 6%, Taiwán 6%, Vietnam 3% y la Unión Europea 3%. Otros mercados más pequeños suman el 5% restante.

El pasado año, Rusia se había convertido en el mayor comprador de carne paraguaya, cerrando el mes de julio con una participación del 36%. En segundo lugar se ubicaba Chile con el 33%, pero la baja de los precios en lo que va de este año, ha ocasionado estragos en la comercialización de la carne nacional.

Paraguay se encuentra actualmente en el puesto número 8 del top ten de exportadores mundiales de carne, de acuerdo al ranking publicado por el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA).

Cierre del segundo periodo de vacunación

El Senacsa anunció además, que el segundo periodo de vacunación contra la Fiebre Aftosa, culminó exitosamente. Según detalló el organismo sanitario oficial, fueron vacunadas un total de 7.929.116 cabezas de ganado, entre bovinos y bubalinos, y 1.034.274 cabezas de desmamantes hembras contra la Brucelosis Bovina.

Las autoridades tanto del Senacsa como de Fundassa (Fundación de Servicios de Salud Animal) destacaron que el éxito de la campaña se debió al esfuerzo conjunto de la Alianza Público Privada (APP) y a la alta conciencia de los productores pecuarios.

Fuente: InfoNegocios