A partir de este viernes 9 de agosto a las 20:30 hs presentarán la obra “Carmen”, ballet de un acto y tres escenas, a cargo del Ballet Clásico y Moderno Municipal, bajo la dirección de Miguel Bonnin, con música del compositor francés George Bizet (1838-1875) y que suma ritmos afrocubanos, con coreografía creado por el maestro cubano Osvaldo Beiro y la reposición de la maestra Prescelind López.

Sube también a escena “Apolo y sus Tías” Sainete bailado de Oscar Araiz y música de Jacques Offenbach con la Reposición del maestro Robson Maia. El programa incluye además otro éxito “Cellísimo” del coreógrafo Jaime Pinto con música de Frederic Haendel. Las funciones serán del 9 hasta el 18 de agosto en el Teatro Municipal Ignacio A. Pane.

Esta segunda temporada es presentada,en el marco de celebración de los 482 Aniversario de la Ciudad de Asunción, por la Dirección General de Cultura de la Municipalidad de Asunción, y los Patrocinadores Oficiales Sudameris y Palmaroga con la Producción General de la Asociación de Amigos del Ballet.

En el rol de “Carmen” alternan las bailarinas Gianinna Fernández, Alejandra Acosta, Cristina Báez, Mary Carmen Aquino, el papel de “Don José” Manuel Pérez – Abel Rivarola – Ricardo Riveros y “Escamillo” Ricardo Riveros – Ángel Ovelar – Abel Rivarola, mientras que “Zúñiga” será interpretado por el bailarín Rubén Vistoso. La realización de escenografía está a cargo de la Arq. Tessy Vasconsellos.

Las entradas están en venta en la boletería del Teatro Municipal y en la Red Uts de 30.000 a 50.000 gs. Más información en el 450 153 y 445 169.

La Obra: “Carmen no es meramente una mujer de Sevilla de 1820, sino un tipo psicológico. Los vicios de Carmen son su egoísmo, su obsesión consigo misma.

Me recuerda cierta gente joven que cree que debe vivir como si el mundo se le escapara. Carmen ama la vida, pero vive de momento en momento y solo por la emoción de cada instante.Es la locura de vivir “plenamente“ hasta el fin, sin fijarse en el daño que uno se hace a sí mismo o los que lo aman. Carmen me pareció siempre muy superficial hasta que ví su similitud con cierta juventud de hoy. Es una obra experimental, y no se trata en absoluto de danza moderna.Es un ballet de un estilo más libre y más imaginativo“ Alicia Alonso.

Fechas y Horario de Funciones

Viernes 9

20:30 hs.

Sábado 10

19:00 hs. Gala de Patrocinantes

Domingo 11

19:00 hs.

20:30 hs. GALA Sudameris

Sábado 17

19:00 hs.

Domingo 18

19:00 hs.