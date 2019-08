María Belén Whittingslow, exalumna de la Universidad Católica de Asunción (UCA) quien denunció por acoso al docente y actual miembro del JEM, Cristian Kriskovich, confirmó a Radio Ñanduti que se encuentra en la República Oriental del Uruguay con el estatus de refugiada tras el pedido de captura en su contra por parte de la jueza Lici Sánchez por no presentarse a una audiencia sobre el caso de compra de notas de la UCA. La joven aseguró que existe un complot en su contra como represalia a la denuncia en contra del magistrado.

La jueza Lici Sánchez había solicitado la captura de la joven tras no acudir a una audiencia ya que es una de las tres de los 43 imputados que no pidieron disculpas a la Universidad Católica de Asunción por la supuesta compra de nota.

Según Whittingslow, este proceso en su contra fue en represalia por atreverse a denunciar a Cristian Kriskovich, docente de la UCA y actual miembro del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados. “Me dejaron sin defensa, estoy enfrentando un proceso jurídico y no tengo defensa”, lamentó.

María Belén confirmó que se encuentra en Uruguay y que obtuvo el visto bueno por parte de las autoridades orientales de residir en el país. “Voy a volver el día que pueda tener mis abogados y el derecho a la defensa”, refirió.

“No sé por qué este señor sigue con tanto odio y resentimiento. Me destrozo la vida (…). Yo no accedí a tener algo con este señor y por eso me sigue persiguiendo hasta hoy”, soltó Whittingslow.

El caso data del año 2014, cuando la ahora exestudiante de Derecho de la UCA denunció públicamente que el docente de la facultad y miembro del Consejo de la Magistratura, Cristhian Kriskovich, la acosó sexualmente.

El Ministerio Público calificó el hecho como galanteo y cortejo tras los mensajes de textos presentados como prueba por parte de Whittingslow. Por su parte Cristian Kriskovich denunció a la estudiante por difamación y calumnia y pidió un resarcimiento de unos USD 450.000.