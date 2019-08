El ingeniero Juan E. Domaniczky visitó "Vamos por más Paraguay", en una entrevista exclusiva con Rodolfo González Friedmann, habló sobre los avances del proyecto del Parque Tecnológico de Itaipú (PIT).

Domaniczky, señala que con este proyecto se busca apostar a un nuevo sistema de trasporte que sea sustentable, a que la energía solar “es gratis”.

“Se esta trabajando en una infraestructura para que esa limitación de los vehículos eléctricos ya no sean una excusa para que uno no tome la decisión de no moverse con los vehículos eléctricos”, expresó.

Manifestó además que Paraguay quiere destacarse en la utilización de vehículos eléctricos, para lo cual a través del Parque Tecnológico Itaipu-PTI, se está montando la Ruta Verde entre Asunción y Ciudad del Este, con la instalación de puestos de carga rápida cada 70 kilómetros.