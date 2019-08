Bolsonaro fue el líder regional que expresó más abiertamente su respaldo al presidente argentino, quebrando una tradición de no injerencia entre dos grandes socios comerciales. “Si a Macri no le está yendo bien hay que tener paciencia. Hay que luchar para que mejore o votar en alguien que esté en la línea de él”, dijo Bolsonaro en mayo. Hace un mes, agregó: “Yo no quiero que Argentina siga la línea de Venezuela. Por eso aliento la reelección de Macri“.

Por su parte, el ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva, preso por corrupción y cercano al kirchnerismo, calificó este lunes de “impresionante” el resultado obtenido por Fernández, a quien felicitó a través de Twitter: “Felicitaciones a nuestros amigos @alferdez y @CFKArgentina por el impresionante resultado en las primarias argentinas. Debemos dar esperanza a la gente, traer mejores días y cuidar a quienes los necesitan. Un gran abrazo de parte del amigo Lula”.

Fuente: Infobae