En la mañana de este martes, el presidente de la Cámara de Diputados, Pedro Alliana, anunció que la diputada Kattya González será excluida de la Comisión Bicameral encargada de investigar el acta bilateral de Itaipú. Al respecto, la legisladora del PEN manifestó que Alliana es “un autoritario que no entiende cómo funciona la democracia”. “Acá no se quiere esclarecer nada. No se quiere gente que trabaje y piense diferente. Quieren gente utilitaria con una misma línea de pensamiento”, arremetió González.