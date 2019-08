“Fue lamentable, nosotros no esperábamos lo que pasó. La gente estaba con la sangre hirviendo de lo indignada que estaba. Ellos pararon porque se quedaron sin balas”, declaró Richard Rolón, miembro de la Asociación de Franqueños en Acción.

Los cascos azules dispararon balines de goma y arrojaron gases lacrimógenos para dispersar a las personas. “No había necesidad del uso de la fuerza. Yo entiendo que fue una orden del gobierno de Mario Abdo Benítez para parar las manifestaciones”, continuó diciendo Rolón. “Este gobierno ya no da, ya no puede negociar el tratado de Itaipú. La gente ya no confía en este gobierno”, concluyó.