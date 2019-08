Mirando Lejos Todo el día

El analista político, Euclides Acevedo habló sobre la gobernabilidad del Estado. Opinó que "se improvisó demasiado" y que Mario Abdo Benítez ahora está al frente de un gobierno debilitado.

“El presidente Abdo ha perdido la gobernabilidad y la legitimación de su gestión. Él tiene que negociar y pactar teniendo proyectos planificados, los cargos ya vienen por añadidura. Debe pactar o va a ser devorado por serpientes que él mismo se encargó de criar”, sostuvo.

Agregó que debe alejarse de sus asesores y bajarse a negociar con su partido, con las partes bajas de la sociedad. “Mientras más se aleje, va a terminar muriéndose de inanicion”, dijo.

Concluyó que de no realizar las correctas gestiones a Abdo no lo tumbará un juicio político sino el hartazgo de la ciudadanía, “no olvidemos que el Paraguay no termina en Asunción y la tropa camina con su panza”, advirtió.