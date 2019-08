La reconocida periodista, Estela Ruíz Díaz analizó el primer año de gestión del presidente Mario Abdo Benítez. Sostuvo que "el gobierno de Mario no llena las expectativas, se destaca la nueva integración de la corte y la lucha contra el narcotráfico pero nada más, no hay muchas cosechas de su gobierno".

También se refirió al expresidente Horacio Cartes: “Vemos un comportamiento bipolar de Cartes, cómo un expresidente que conoce las funciones de un juicio político, de la inestabilidad que puede provocar a un gobierno, no puede cambiar de opinión y estar diciendo que si a las 21 de la noche y no a las 10 de la mañana, hay un hueco escondido, porque no sabemos que exactamente pasó, porqué Cartes cambio de opinión y rechazó el juicio político de la noche a la mañana, no sabemos que relación tiene con Mario Abdo”.

“La visión errada de Mario fue creer que el partido colorado le va a blindar de la inestabilidad, eso no es cierto, el partido colorado siempre ha sido el mayor factor de la inestabilidad de cualquier gobierno colorado” recalcó.