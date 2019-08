Ruleta Rusa Todo el día

José Amarilla, exdirector de Inteligencia y experto en temas de seguridad, en entrevista con el programa “Ruleta Rusa” manifestó que hay indicios de que grandes narcotraficantes están residiendo en cercanías de la capital. "Es lógico que busquen un lugar concurrido, con escuelas y servicios básicos, lo que sería como un oasis para vivir. La zona centrica tiene hasta se podría decir, un estilo de vida europeo y eso se ve en los grandes países del mundo", dijo.

Con respecto a la seguridad nacional, dijo que no se podrá mejorar si no sentamos las medidas correctas. “Paraguay no es un caos, no quiero ser apocalíptico. Hay un conjunto de soluciones, debemos ponernos a trabajar en acciones específicas qeu puedan ayudarnos a avanzar”, sostuvo.