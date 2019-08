El monseñor Mario Melanio Medina despejó los rumores de un supuesto ofrecimiento de ingresar a la arena política y aseguró que no es candidato a "nada". Sin embargo confesó, que en años anteriores, ya le acercaron una propuesta de lanzarse como político, pero la posibilidad fue descartada por la falta de apoyo económico. "Ya me ofrecieron el año antepasado, pero sin plata no se puede. Pero ahora no me ofrecieron nada. Pero ya pasó mi hora", refirió.