Cándido Brizuela, uno de los manifestantes detenidos por escrachar al monseñor Edmundo Valenzuela, negó agresión alguna al sacerdote. "Es totalmente falso, se puede buscar por medio de los videos del 911. No está en mi ánimo agredir a nadie”, aseguró. Asimismo, denunció maltrato por parte de la Policía Nacional. "Nos trataron como terroristas, como delincuentes. Nos esposaron y nos tiraron en el calabozo (…) No cometí ningún hecho fuera de la ley y no tenían que tratarme así", expresó.