El ministro del Interior, Juan Ernesto Villamayor sostuvo que la intervención de la Policía en la detención de dos manifestantes que escracharon al Arzobispo de Asunción, Edmundo Valenzuela fue correcta.

“Si miramos bien, no pasó nada. La detención se dio tras la reiterada molestia a los religiosos desde la explanada de la Catedral. Supuestamente son del Partido Comunista. Vivimos en un país con libertad de culto. No veo un motivo para vincular los problemas políticos con la religión”, dijo.

“Existe la libertad de manifestación pero no debemos ir en contra de la libertad religiosa, sea cual sea la religión. No ir a incidentar los ritos y debemos asegurar que no sean atropellados los ritos. En el actuar de la Policía Nacional no hay ninguna zona gris. Se los detuvo solo hasta que legó el fiscal, luego se los liberó incluso en menos tiempo del que se establece”.

“No se puede obligar a que se tome partido a favor del juicio político. Estamos en un Estado que asegura la libertad religiosa. Sí tengo la información de que le escupieron a Monseñor Valenzuela. Inmediatamente se lo trasladó con el fiscal de modo a garantizar los derechos de todos”.

“Lo de Ciudad del Este fue una desorganización pero se acompañó en todo momento a los manifestantes. El camión que pasó tenía explosivos. Los manifestantes explotaban bombas y entonces se lo hizo pasar porque riesgo de explosión era mayor”, sostuvo.