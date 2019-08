El día martes 20 de agosto a las 9hs, se tiene prevista la realización de una actividad organizada por Medicina Preventiva, que consistirá en una Gran Peña denominada “YO cuido mi SALUD”, que conjuntamente con la Fundación de Lupus del Paraguay (FULUPY), reunirá a todos los niños que padecen esta enfermedad, e hijos de madres que también la padecen, para verificar el estado preventivo contra enfermedades prevenibles de sus invitados.

La Profesora Doctora Sonia Arza F, jefa del Departamento, explicó que el boleto de ingreso, es la Libreta de Vacunación, misma que será verificada por el personal sanitario, para actualizar el estado de vacunación de niños y acompañantes.

“Con esto se busca reiterar que prevenir muchas enfermedades, está al alcance de nuestras manos, ya que contamos con todas las vacunas necesarias en nuestro calendario nacional de vacunación”, expresó la profesional.

Además explicó que en la actualidad se tienen varias alertas en la región. “Epidemias de sarampión imparables están aún presentes en varios países vecinos, la fiebre amarilla aún no fue disipada en Brasil. Nuestro país logró con mucho sacrificio una Certificación Internacional de Libre de Sarampión en el año 2014, luego de rectificar una serie de observaciones indicadas por organismos internacionales en salud, ese estatus la mantuvimos y hasta la fecha no ha vuelto a reingresar en nuestro territorio nacional el sarampión que no solo puede enfermar, sino que complicar y provocar la muerte”, indicó Arza.

Se refirió también a la fiebre amarilla. “Sólo en el 2008 tuvimos una epidemia grave de esta enfermedad y mucha gente aún no está vacunada, lo que implica que puede enfermar de gravedad en el caso de que desde lado brasileño esta enfermedad vuelva a reingresar en Paraguay”.

Señaló el hecho de que las personas que padecen de cierto tipo de enfermedades como el Lupus Eritematoso Sistémico, las hacen más vulnerables a complicaciones, por lo que es importante realizar este tipo de actividades conjuntas para celebrar la vida y educar en la prevención.

“De ahí la importancia de atender estas poblaciones vulnerables, por lo que, como institución en el Hospital de Clínicas, estamos activando fuertemente en esta área, instalando capacidad de diagnóstico y amplia prevención en los futuros y actuales profesionales de la Facultad de Ciencias Médicas”, concluyó la Prof. Dra. Arza

Es importante mencionar que miembros de FULUPY, de Medicina Preventiva de la FCM-UNA y padrinos externos donaron diferentes obsequios que serán entregados a los niños ese día.