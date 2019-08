Zona Franca Todo el día

El senador Juan Carlos Galaverna sostuvo que la unidad del partido Colorado es fundamental para que el país pueda avanzar y sobrepasar la recesión económica. Afirmó que el juicio presentado este martes está "liquidado".

Juicio político: El senador se mostró de acuerdo con su colega Celeste Amarilla y reafirmó que nadie puede ser juzgado dos veces por lo mismo. “Este tema del juicio constituía un pa´a que necesitabamos pasar”, continuó.



Oposición: “Es de reconocer que las especulaciones son fuertes y convencen a la gente, hay un trabajo muy fuerte de mucha gente en redes sociales y hay un trabajo grande en los medios”.

La prensa: “En Mario no inciden los titulares, porque si incidían no le costaba nada en hacer los cambios, fue un acto de sobriedad. Las decisiones de Mario Abdo Benítez son de Mario Abdo Benítez, de nadie más. Felizmente no es alguien que se deje manejar y lo demostró en estos días de crisis”, citó.

Reunión con HC: “Horacio me habló sobre aprovechar esta oportunidad para encarar juntos las situaciones para sacar adelante al país. Recalcó en el trabajo conjunto y que el Estado sigue siendo el gran patrón de todos. En armonía los colorados somos casi invencibles. Ahora, como afrontar las elecciones internas: y con Palos y Cales para que si gana alguno, apoyarlo en todo y apostar por él. Pero Horacio no puso condiciones. Hoy me recalcó que no había condiciones y que no iba a pedir la cabeza de nadie“, acotó.



“Cumplo en aclarar que no soy asesor del presidente de la República sino que soy un compañero, que cuando me pide, opino. Probablemente las opiniones de los compañeros las toma y las mastica pero finalmente la decisión es suya, individual”.

“Claramente el lider de Colorado Añetete es Mario Abdo y lo fue antes de llegar a la presidencia de la República. El de Horacio Cartes es más fuerte pero tienen características diferentes”.